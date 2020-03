Benfica avança para a anulação da OPA às ações

Hoje às 20:36 Facebook

Decisão das águias foi anunciada na noite desta terça-feira à CMVM, um dia depois de a mesma ter sido rejeitada.

O Benfica anunciou esta terça-feira a "revogação do requerimento de autorização para revogação da oferta pública de aquisição de ações representativas do capital social" do clube.

Em comunicado enviado à CMVM, as águias adiantam que a anulação "já vinha sendo discutida com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários desde que se tornou do conhecimento público, no dia 12 de março de 2020, a suspensão do campeonato nacional de futebol".