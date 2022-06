Benfica avança por Enzo Fernández e Gui ruma ao Almería

JN Hoje às 13:25 Facebook

As mexidas no mercado de transferência começaram esta manhã de quinta-feira com o anúncio do Benfica do princípio de acordo com o River Plate para a contratação do médio argentino Enzo Fernández. Já o Vitória de Guimarães vendeu Gui ao Almería. Em Espanha falam do interesse do Atlético de Madrid em Coates.

Benfica: As águias têm um princípio de acordo com os argentinos do River Plate para a contratação do médio Enzo Fernández, de 21 anos. "A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que chegou a um princípio de acordo com o River Plate para a aquisição dos direitos desportivos e de 75% dos direitos económicos do jogador Enzo Fernández, pelo montante de 10 milhões de euros, ao qual poderá acrescer um valor variável de oito milhões de euros", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O médio argentino é o quinto reforço da formação benfiquista, que será orientada pelo alemão Roger Schmidt (ex-PSV Eindhoven), após as contratações dos avançados Petar Musa (Boavista) e David Neres (Shakhtar Donetsk) e dos defesas Alexander Bah (Slavia Praga) e Mihailo Ristic (Montpellier).

Sporting: O central uruguaio Sebastián Coates, de 31 anos, estará nos planos do Atlético de Madrid, segundo avança a imprensa do país e a espanhola. Os sites "Futbol Total", no Uruguai, e o "Todo fichajes", em Espanha, avançam que os colchoneros estarão dispostos a garantir o defesa e a apresentar ao Sporting uma proposta de oito milhões de euros. Já os leões consideram o jogador fundamental para a equipa e confiam que ele irá renovar o contrato que termina em 2023.

V. Guimarães: Os conquistadores oficializaram a transferência do médio Gui para os espanhóis do Almería, uma das equipas que subiu ao principal escalão. O jovem internacional sub-20 português assinou por seis épocas, mas o valor da transferência não foi divulgado.

Santa Clara: O guarda-redes Ricardo Silva, de 23 anos, está em vias de trocar o F. C. Porto pelos açorianos. O jogador, que fez toda a formação de azul e branco ao peito, vai vincular-se por três anos ao Santa Clara, com o passe a ficar dividido entre os dois clubes. Na época passada, o guardião disputou 29 jogos pela equipa B portista.

Leipzig: O médio francês Christopher Nkunku, companheiro de equipa do português André Silva, renovou contrato com o emblema alemão até 2026. O jogador, de 24 anos, tinha mais um ano de vínculo, que foi agora estendido por mais duas épocas.

Bordéus: O lateral-esquerdo Ricardo Mangas, 24 anos, está muito perto de trocar a França por Itália para assinar pelo Salernitana. O jogador foi emprestado pelo Boavista ao Bordéus, com opção de compra, contudo, os gauleses, que desceram à Ligue 2, não vão acionar a cláusula e o jogador vai apresentar-se no Bessa, às ordens de Petit, a 1 de julho.

Galatasaray: O antigo internacional turco Okan Buruk é o novo treinador da equipa principal do clube que representou enquanto jogador durante 12 épocas e pelo qual conquistou vários títulos. "Bem-vindo ao lar!", escreveu o Galatasaray nas redes sociais, referindo-se ao antigo médio, agora com 48 anos, que em 2000 ganhou a Taça UEFA pelo clube, como jogador, e que em 2020, já como treinador, surpreendeu ao levar o Basaksehir a um inédito título de campeão turco.

PAOK: O clube grego está perto de chegar a acordo com o Benfica para o empréstimo do médio português Tiago Dantas, com opção de compra. no final da temporada. O PAOK tem como diretor desportivo José Boto, antigo olheiro das águias, que conhece o desempenho do jogador, o que pode facilitar a transferência. Dantas é esperado esta quinta-feira à tarde em Salónica.