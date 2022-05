Benfica B dá a volta e vence F. C. Porto B

O Benfica B venceu, nesta sexta-feira, o F. C. Porto B, por 3-2, em jogo da 34.ª e última jornada da Liga 2, disputado no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.

As águias, que com este triunfo subiram, à condição, ao quarto lugar do campeonato, deram a volta ao resultado na segunda parte, após a supremacia inicial dos "bês" portistas.

Namaso Loader inaugurou o marcador aos 9 minutos e voltou a colocar os dragões em vantagem, aos 39 minutos, na resposta ao empate obtido por Jair Tavares (26 minutos).

Na segunda parte, o Benfica B conseguiu novamente empatar, num golo de Duk (54 minutos), tendo chegado à vitória aos 58 minutos, num golo assinado por Miguel Nóbrega.

A equipa portista ainda tentou evitar a derrota, mas o resultado não se alterou. Para já, os dragões ocupam o décimo lugar da tabela, podendo ser ultrapassados por Vilafranquense e Farense. No entanto, há muito que não correm risco de descida.