Benfica B e Casa Pia empatam em duelo de topo

Os dois emblemas do topo da classificação empataram (1-1), na partida inaugural da 21.ª jornada

O benfiquista Tiago Gouveia, aos 17 minutos, e o casapiano Leandro Sanca, aos 29, foram os marcadores de serviço, num jogo em que os guarda-redes Svilar e Ricardo Batista estiveram em destaque, ao evitarem em várias ocasiões que ambos os conjuntos marcassem mais golos.

A primeira parte foi equilibrada e ambos os emblemas tiveram várias ocasiões para chegar ao golo. Já depois de o Benfica B ter sofrido uma contrariedade (aos oito minutos uma lesão de Duk obrigou o Benfica B a mexer, com a entrada de João Resende), o Casa Pia só não fez golo, aos 14 minutos, porque Svilar se opôs a um remate de Saviour Godwin.

Após o susto, a resposta do conjunto benfiquista foi rápida e eficaz. Aos 17 minutos, após um rápido contra-ataque, Tiago Gouveia aproveitou um erro de Cuca para fugir à defesa adversária e, na cara do guarda-redes Ricardo Batista, rematar para o 1-0 dos anfitriões.

O Casa Pia não acusou o golo e, três minutos após o sofrer o golo, quase repôs a igualdade, num cabeceamento de Leonardo Lelo ao poste direito da baliza do Benfica B. O 1-1 chegou pouco depois, por Leandro Sanca, avançado que se antecipou ao capitão Pedro Álvaro para ganhar posição e fazer o empate, aos 29 minutos.

Numa primeira parte em que as jogadas de perigo aconteceram junto de ambas as balizas, as equipas só não voltaram a celebrar golo porque os guarda-redes Svilar e Ricardo Batista se opuseram, respetivamente, aos remates de Lucas Soares (34 minutos) e Tiago Gouveia (41).

No segundo tempo, os dois guardiões continuaram em bom plano, ao evitarem várias vezes que os atacantes chegassem ao golo. No lado do Casa Pia, Ricardo Batista opôs-se a remates de Martim Neto (56 minutos) e João Resende (62 e 77). Na baliza 'encarnada', Svilar também esteve em bom plano. Entre as defesas mais exigentes do jogador fica na memória uma a impedir que Antoine Carnejy marcasse, aos 69 minutos.

Com este resultado o Casa Pia segue no primeiro lugar, com 40 pontos, imediatamente seguido pelo Benfica B, com a mesma pontuação.