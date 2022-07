Benfica: Bah já mostra argumentos para pôr fim à maldição

Vasco Samouco Hoje às 01:18 Facebook

O internacional dinamarquês destacou-se frente ao Reading, com um golo e uma assistência, em 45 minutos, e começa a ganhar pontos pelo "amaldiçoado" lugar de lateral direito.

Nas últimas épocas, não tem havido lugar mais concorrido do que o lado direito da defesa encarnada. Só na temporada passada, seguindo a tendência, foram sete os jogadores que passaram por lá. Mas Diogo Gonçalves, Gilberto, Lázaro, André Almeida, Radonjic, Gil Dias e até Everton não convenceram ao ponto de um deles se tornar indiscutível. Antes deles, também Tomás Tavares, Nuno Tavares, João Ferreira, Corchia, Douglas ou Gedson não vingaram. Ebuehi nem chegou a estrear-se. É assim desde que Nélson Semedo deixou a Luz, em 2017. E é também por isso que, neste defeso, o Benfica desembolsou oito milhões de euros, convencido de que com Alexander Bah é que vai ser. Os primeiros sinais dão esperança.

No primeiro teste das águias tendo em vista 2022/23, o lateral dinamarquês destacou-se e foi decisivo no triunfo sobre o Reading (0-2), com um golo e uma assistência, confirmando, em apenas 45 minutos, as qualidades ofensivas que lhe são atribuídas. "Gosto de estar nas duas grandes áreas. Tenho velocidade e gosto de me envolver nos golos e nas assistências", disse, ontem, o jogador de 24 anos, antes de mais um treino da equipa de Roger Schmidt em Inglaterra. Na última época, com a camisola do Slavia Praga, marcou seis golos e fez 11 assistências.