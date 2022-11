Benfica: Batalha por uma nova história na terra santa  

Luís Antunes Ontem às 23:59 Facebook

Águias com os olhos no primeiro lugar e recorde de pontos. Schmidt deseja manter nível até ao Mundial e lamenta não ter Enzo que lhe dá sempre uma "boa sensação"

Os encarnados entram em Israel já com o bilhete dos oitavos de final, 58,2 milhões euros no bolso, mas ainda com a ambição de chegar ao topo e tocar o céu do Grupo H da Champions, num duelo com o Maccabi Haifa (20 horas), esta quarta-feira, na maior cidade do norte de Israel, país de história e terra santa para várias religiões.

O Benfica tenta ampliar o ciclo de invencibilidade, ao 22.º jogo, meta que permitiria igualar o arranque de Jorge Jesus (2011/12) e quebrar o recorde de pontos (12) na prova, também naquela época.