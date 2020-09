Benfica bate Braga com bis de Vinícius

Arnaldo Martins Hoje às 20:58 Facebook

Avançado brasileiro, que pode estar de saída, fez a diferença no particular com o Braga. Taarabt foi expulso e Paulinho marcou para os minhotos.

Ao sexto teste do Benfica versão Jorge Jesus, a equipa encarnada bateu, 2-1, o Sporting de Braga, de Carlos Carvalhal. Vinícius foi o homem do jogo com dois golos, o segundo já em período de compensação (90+3m).

O jogo foi movimentado e teve duelos acesos como aquele que ditou a expulsão de Taarabt, aos 70 minutos. O marroquino teve uma entrada imprudente sobre o jovem Francisco Moura e acabou por ver o cartão vermelho.

O Braga adiantou-se na primeira parte, por Paulinho (31m), que empurrou a bola para o fundo das redes, depois de uma assistência de Ricardo Horta.

O Benfica chegou à igualdade na segunda parte (55m), através de Vinícius. Numa altura em que se fala da saída do avançado, melhor marcador da Liga na última edição, o brasileiro voltou a mostrar faro de golo, superando a oposição de dois adversários antes de rematar certeiro. Pizzi esteve na génese da jogada, tendo servido o atacante à entrada da área.

Já nas compensações, Vinícius aproveitou uma autoestrada na defesa arsenalista e fintou o guarda-redes antes de enviar a bola para o fundo das redes, selando a reviravolta.

Com este resultado, o Benfica segue com o pleno de vitórias em seis jogos na pré-época. O Braga perdeu pela primeira vez, somando ainda duas vitórias e um empate.