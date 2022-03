Benfica bate F. C. Porto em hóquei em patins

JN/Agências Hoje às 17:45 Facebook

O Benfica derrotou, este domingo, o F. C. Porto, por 4-1, no clássico de hóquei em patins, a contar para a 20.ª jornada do campeonato, e aproximou-se dos postos da frente na tabela classificativa, liderada pelos dragões.

O argentino Ezequiel Mena ainda adiantou a turma nortenha, aos 17 minutos, mas o compatriota Carlos Nicolía (17) restabeleceu o empate, antes de Gonçalo Pinto (24), Diogo Rafael (34) e Pablo Álvarez (50) consumarem a reviravolta e aumentarem a série invencível das águias, que vai em 12 jogos.

Depois de um início de época desastroso, o conjunto de Nuno Resende está em franca recuperação na tabela e ocupa, de forma provisória, o terceiro posto, com 43 pontos, a seis do líder F. C. Porto e a cinco do Óquei de Barcelos, ambos com mais um jogo disputado.

O presidente do Benfica, Rui Costa, esteve no Pavilhão Fidelidade a assistir ao encontro.