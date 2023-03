Benfica bate F. C. Porto no clássico de basquetebol

JN/Agências Hoje às 18:08 Facebook

Depois da derrota com o Sporting, as águias vencem pela primeira vez na segunda fase do campeonato e assumem a liderança.

O Benfica venceu, este sábado, o F. C. Porto, por 99-75, em jogo da segunda jornada da segunda fase do campeonato nacional de basquetebol, e assumiu a liderança isolada, com 44 pontos, mais um do que os dragões.

Aaron Broussard, com 26 pontos, seis assistências, cinco ressaltos e um bloqueio foi o MVP do encontro. Do lado dos 'azuis e brancos', o melhor jogador foi Teyvon Myers, com 21 pontos, três ressaltos e outras tantas assistências.

Depois de ter saído derrotado na deslocação ao pavilhão João Rocha, frente ao Sporting (86-82), o Benfica não podia dar-se ao luxo de voltar a escorregar. As águias entraram a todo o gás, rapidamente se colocaram em vantagem e a vitória nunca esteve em causa.

"Foi importante hoje termos conseguido superar-nos, mas é muito justo dizer que o F. C. Porto estava mais cansado do que nós e estava menos preparado em termos físicos do que nós", disse Norberto Alves, treinador do Benfica.