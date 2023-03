Benfica bate Famalicão e deixa F. C. Porto a 11 pontos

JN Hoje às 23:12 Facebook

Gonçalo Ramos assinou os golos da vitória benfiquista, que deixa os dragões mais pressionados para a deslocação a Chaves.

Dois golos de Gonçalo Ramos valeram mais três pontos ao Benfica, que derrotou o Famalicão (2-0), esta sexta-feira, na 23.ª jornada da Liga e consolidou a liderança do campeonato.

As águias dominaram do princípio ao fim, mas tiveram que sofrer até ao final para assegurar o triunfo, muito por culpa própria e de algumas oportunidades desperdiçadas.

Gonçalo Ramos, após assistência de Grimaldo, foi o único a bater Luiz Júnior: primeiro, à passagem dos 36 minutos; e, depois, aos 90+3 minutos.

Com esta vitória, o Benfica passa a somar 62 pontos, mais 11 do que o F. C. Porto, que defronta o Chaves este sábado.