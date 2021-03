Benfica bate Fonte do Bastardo e defronta Sporting na final da Taça

JN/Agências Hoje às 22:39 Facebook

O Benfica garantiu, este sábado, lugar na final da Taça de Portugal ao derrotar a Fonte do Bastardo por 3-1 (27-25, 25-17, 22-25 e 25-15) na segunda meia-final da prova, disputada em Santo Tirso.

A Fonte do Bastardo tinha vencido o Benfica esta época duas vezes consecutivas, mas hoje saiu a perder para uma equipa que cometeu poucos erros e entrou com o 'pé direito' impondo-se no set inaugural por 27-25.

Esse parcial começou por ser dominado pela equipa encarnada (18-13), melhor no serviço e no ataque junto à rede, mas depois os ventos mudaram e a Fonte do Bastardo aproximou-se, reduziu para 23-21, graças a dois blocos poderosos, e o Benfica tremeu.

Depois de ter estado quase sempre atrás no marcador, o conjunto açoriano empatou (25-25), mas acabou por ceder (27-25), depois de muita luta, emoção e um erro fatal na ponta final que lhe saiu caro.

O set seguinte abriu com um despique aceso pelo primeiro ponto, que acabou por cair para o Benfica e foi mais um sinal claro do duelo intenso que as duas equipas travaram desde o primeiro segundo do encontro.

Raphael Oliveira deu uma lição de bem servir na reta final deste parcial e ao longo da partida, lançando autênticos 'tiros' que foram demolindo a resistência e a confiança da Fonte do Bastardo e o Benfica ficou a ganhar por 2-0.

A Fonte do Bastardo reagiu, aproveitou o abrandamento benfiquista e reduziu para 2-1, mostrando que não se tinha rendido e que estava disponível para lutar com todas as suas forças por um lugar na final da Taça de Portugal.

O quarto parcial, porém, correu muito melhor ao Benfica do que aos açorianos. Raphael Oliveira continuou a fazer muitos estragos com o seu serviço e, gradualmente, os encarnados foram materializando a sua exibição com uma vantagem pontual que se foi ampliando à medida que o jogo caminhou para o fim.

Talvez mais facilmente do que se esperaria, o Benfica chegou a 19-13, ganhou confiança e fechou o set em 25-15 e o jogo a favor, marcando encontro com o rival Sporting na final marcada para domingo, às 16:00, no mesmo recinto, o Pavilhão Municipal de Santo Tirso.