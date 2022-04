Benfica bate fora Sporting no primeiro jogo da final do nacional

JN/Agências Hoje às 20:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica venceu, este domingo, o Sporting por 3-0, no primeiro encontro da final dos play-offs do campeonato nacional de voleibol, disputado no Pavilhão João Rocha.

Os bicampeões em título, face às conquistas de 2018/19 e 2020/21, triunfaram pelos parciais de 25-21, 25-22 e 25-15.

Numa final disputada à melhor de cinco jogos, a formação comandada pelo brasileiro Marcel Matz ficou a dois triunfos do "tri", que pode assegurar na Luz, no caso de vencer o segundo e terceiro jogos, marcados para sábado (30 de abril) e 7 de maio.