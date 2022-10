Benfica bate Rio Ave e regressa aos triunfos

André Bucho Hoje às 19:56 Facebook

Encarnados bateram os vilacondenses na Luz por 4-2, em encontro da nona jornada da Liga. Gonçalo Ramos marcou dois golos, Jhonathan fez um autogolo e Musa fez o gosto ao pé pelas águias. Fábio Ronaldo e Guga fizeram os tentos dos forasteiros.

Depois de empates frente a Vitória de Guimarães e Paris Saint-Germain, o Benfica está de regresso às vitórias, derrotando o Rio Ave por 4-2.

Roger Schmidt fez várias alterações no onze, lançando nomes menos habituais como Diogo Gonçalves, Ristic, Draxler e Aursnes, e as águias até passaram por um susto depois do golo de Fábio Ronaldo aos seis minutos.

Os encarnados responderam à altura e viraram o jogo antes do intervalo. Gonçalo Ramos empatou aos 13 minutos, Jhonathan fez um autogolo que garantiu a cambalhota no marcador e Ramos bisou nos descontos da primeira metade. Já no segundo tempo, Musa estreou-se a marcar de águia ao peito e Guga reduziu aos 86 minutos.

Com esta vitória, o Benfica mantém-se na liderança do campeonato, com 25 pontos. O Rio Ave é 11.º, com 9 pontos.

