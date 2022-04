Benfica bate Sporting carimba lugar na final four pela quarta vez

Susana Silva Hoje às 16:52 Facebook

O Benfica está, pela quarta vez no historial da Liga Jovem da UEFA, na final four da Champions para o escalão de juniores, ao ir a Alcochete impor-se ao Sporting, por 4-0, esta quarta-feira, nos quartos de final. Juventus é o adversário das "meias".

Das outras três vezes que as águias foram semifinalistas da prova europeia atingiram a final, contudo saíram derrotadas de todas. Logo no ano de estreia, em 2013/14, perderam com os espanhóis do Barcelona (3-0), em 2016/17 cederam frente aos austríacos do Salzburgo (3-1), e no ano da pandemia (2019/20) foram derrotados pelo Real Madrid (3-2).

Na quarta tentativa de conquistar o título que em Portugal é exclusivo do F. C. Porto (em 2018/19 venceu o Chelsea por 3-1 e ergueu o troféu), a formação da Luz tem dois obstáculos pela frente: a Juventus nas meias-finais, já dia 22 de abril, pelas 13 horas, e, se sair vitoriosa, no jogo decisivo, agendado para 25 de abril, dia da Liberdade, defronta o vencedor da outra semifinal entre Atlético de Madrid e Salzburgo, numa partida marcada para as 17 horas.

Em Alcochete, o dérbi lisboeta desta quarta-feira teve lotação esgotada, mas o calor do público nas bancadas demorou a chegar ao relvado e o jogo começou muito morno, com as duas equipas a acusarem um pouco a responsabilidade do momento - os leões em busca da primeira presença nas meias-finais e as águias a quarta - e pouco futebol de qualidade se viu nos primeiros 45 minutos.

Com a partida muito concentrada no meio-campo, o primeiro remate surgiu apenas aos 26 minutos, pelos pés de Rodrigo Ribeiro, do meio da rua, com a bola a passar rente à baliza. As águias responderam por Luís Semedo, mas Diego Callai esteve atento. Já aos 29 minutos, o guarda-redes leonino não conseguiu parar o desvio ao segundo poste de Pedro Santos, servido da esquerda por Diego Moreira.

No quarto de hora restante até se atingir o intervalo, nem uma, nem outra equipa, produziram lances que pudessem criar incómodos às defesas adversárias e o 0-1 prevaleceu no marcador.

A perder, o Sporting entrou um pouco melhor no segundo tempo, arriscou mais na frente e acabou por pagar caro ao ser surpreendido pelo Benfica, que em dois minutos fez outros tantos golos e resolveu o encontro a seu favor.

Aos 57, Diego Moreira trocou de papéis com Pedro Santos e fez o segundo golo do conjunto benfiquista, e de seguida repetiu a combinação do primeiro tento e deu ao colega a possibilidade de bisar.

A perderem por 3-0, os leões sofreram mais um rude golpe na esperança de dar a volta ao encontro, com a expulsão de Chico Lamba, após falta sobre o carrasco Pedro Santos na meia-lua.

Apesar de estarem duplamente em desvantagem, os pupilos de Filipe Pedro não desistiram de chegar ao golo, mas tirando um ou outro lance de ataque, não conseguiram criar oportunidades claras, salvando-se um remate de Lucas Dias, defendido por Samuel Soares.

Já as águias mostraram-se mais tranquilas, nunca deixaram de tentar pressionar o rival e, em cima dos 90, chegaram ao 4-0, por Diego Moreira.