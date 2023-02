Benfica bate Tatran Presov e fica muito perto dos oitavos na Liga Europeia de andebol

JN/Agências Hoje às 21:38 Facebook

O Benfica derrotou esta terça-feira o Tatran Presov, da Eslováquia, para a fase de grupos da Liga Europeia de andebol, ficando muito perto do apuramento para os oitavos de final da competição.

O jogo, disputado em Lisboa, terminou com 35-28 no marcador, após 21-11 ao intervalo, deixando as águias mais firmes no quarto lugar do Grupo A, após sete jornadas, e com hipóteses de lutar por uma classificação até melhor.

O Grupo A é liderado por Montpellier, com 12 pontos (um jogo a menos), seguido por Goppingen, com 10, e Schaffhausen, com oito (um jogo a menos). O Benfica tem seis, agora bem à frente de Tatran Presov e Veszprém Felsoors, com dois cada.

Os quatro primeiros do grupo cruzam-se depois com os quatro primeiros do Grupo B, nos quartos de final.

O benfiquista Ander Izquierdo, com sete golos (100% eficácia) e uma assistência, foi o homem do jogo no Pavilhão da Luz, em que o Tatran Presov só conseguiu dar boa réplica de início.

Com efeito, os eslovacos ainda chegaram ao minuto 10 empatados (6-6), após o que cederam por completo, ante a velocidade imprimida pelos locais.

A meio do primeiro tempo, o Benfica já comandava por 11-7, para não mais ser apoquentado na partida.

A formação orientada por Chema Rodríguez chegou de seguida aos 16-9, com um parcial de 5-0, e continuou a cavar a diferença até ao intervalo, a que chegou a ganhar por 10 golos.

A segunda parte foi mais de gestão da ampla vantagem, com Gustavo Capdeville em grande destaque entre os postes.

Nesse período, o Tatran Presov mostrou algum crescimento ofensivo, mas sem afetar o desfecho do jogo, que estava 'traçado'. Ainda assim, conseguiram nos últimos minutos da partida reduzir para uma derrota não tão expressiva, de sete golos apenas.

Em 14 de fevereiro, o Benfica joga na Alemanha, em Goppingen, ainda esperançado em subir na classificação.

Os resultados conjugados dos três jogos da oitava jornada podem ditar desde já o apuramento dos encarnados.