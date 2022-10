Benfica bate Uragan e garante presença na Ronda de Elite

JN/Agências Hoje às 18:41 Facebook

O Benfica venceu, por 4-1, a formação ucraniana do Uragan, em jogo do Grupo 4 da fase principal da Liga dos Campeões de futsal, a decorrer na Roménia, e garantiu o apuramento para a Ronda de Elite.

Os encarnados, que na quarta-feira derrotaram os húngaros do Haladás, por 3-1, somam por vitórias os dois jogos realizados nesta fase, da qual se despedem no sábado frente ao anfitrião Galati, e já garantiram um dos três lugares de apuramento. O Benfica, semifinalista na última época, entrou determinado a chegar ao golo, com dois remates do guarda-redes Leo Gugiel, no primeiro minuto, Bruno Costa, com uma bola ao poste aos dois, e Jacaré, aos cinco.

O Uragan, a pressionar pouco nos minutos iniciais, tentou o golo por Nazar Shved, aos 10 minutos, e Petro Shoturma, aos 11 e 12, mas foi o Benfica a chegar à vantagem por Gonçalo Sobrar, aos 13, a passe de Vinícius Rocha. A formação encarnada elevou para 2-0 no minuto seguinte por Silvestre Ferreira, com um potente remate que apanhou de surpresa o guarda-redes Yuriy Savenko, e esteve perto de aumentar por Bruno Cintra, aos 15, e Diogo Nunes, aos 16.

A jogar com guarda-redes avançado a cerca de três minutos do intervalo, o Urugan reduziu para 2-1 por Nazar Shved, aos 28, no aproveitamento de uma série de ressaltos na área encarnada e tirando partido de várias desatenções defensivas.

O Urugan entrou na segunda parte determinado a chegar ao empate, testando os reflexos do guarda-redes Leo Gugiel, e aos 23 o marcador do golo ucraniano, Nazar Shved, esteve perto de bisar.

Foi a jogar cinco contra quatro (jogadores de campo), e após uma tentativa do capitão Mykola Mykytiuk, aos 34 minutos, que o Benfica elevou para 3-1, com um golo de Afonso Jesus, sem o guarda-redes ucraniano na baliza.

Alcançada a tranquilidade com o terceiro golo, e depois de Gonçalo Sobral ter ficado perto de marcar, o Benfica elevou para 4-1 com um desvio subtil de Bruno Cintra na área do Uragan, aos 38 minutos, fechando o resultado.

O Benfica, que se despede no sábado da fase regular frente ao anfitrião Galati, garantiu com o segundo triunfo a qualificação para a Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, ao alcance dos três primeiros classificados do Grupo 4.