Benfica: caça a Neres com o aval de Roger Schmidt

Dívida de 18 milhões de euros do Shakhtar dá vantagem às águias, mas salário, superior a três milhões, é entrave na operação. Encarnados querem as linhas do VAR auditadas e os áudios entre os juízes públicos.

As águias intensificaram os contactos com o Shakhtar e David Neres, extremo brasileiro de 25 anos, no sentido de tentarem a negociação do atleta para a Luz, numa operação já com o aval de Roger Schmidt. O futuro técnico conhece bem o jogador, que se transferiu do Ajax em janeiro, numa operação avaliada em 16 milhões de euros.

A guerra na Ucrânia suspendeu no futebol no país e deixou os futebolistas com necessidade de rumar a outras paragens. O crédito que o Benfica detém da venda de Pedrinho ao Shakhtar - 18 milhões de euros - dá-lhe vantagem numa corrida em que tem a concorrência da Juventus.