Benfica cai a pique sob o comando de Veríssimo

Equipa encarnada já perdeu mais pontos do que com Jorge Jesus ao leme. Jogadores frustrados e Rui Costa no balneário, depois do empate no Bessa.

A mudança de treinador, que ocorreu em dezembro, não produziu efeitos positivos nas águias. Pelo contrário. Face ao empate na sexta-feira, frente ao Boavista, no Bessa, já perderam 10 pontos em oito jogos sob o comando de Nélson Veríssimo. Com Jorge Jesus, o Benfica só perdeu sete em 15 jornadas. A defesa está também longe do nível desejado, sofrendo golos há seis partidas consecutivas, em todas as provas.

Ao que o JN apurou, o presidente Rui Costa deslocou-se ao balneário no final da partida com os axadrezados, mas, desta vez, não passou qualquer mensagem forte ao plantel. A frustração entre os jogadores era visível e havia alguma revolta por terem concedido dois golos na reta final. Ao intervalo, os encarnados venciam por 2-0. Os atletas prometem dar uma resposta positiva frente ao Ajax, na Champions.