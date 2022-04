Benfica carimba passagem à final da Youth League nas grandes penalidades

Foi após um jogo de muito sofrimento que o Benfica bateu a Juventus nas grandes penalidades (4-3), com André Gomes em destaque, após um empate a dois golos no tempo regulamentar, garantindo a quarta final da Youth League. Adversário no jogo decisivo, de 25 de abril, vai sair do encontro entre Salzburgo e Atlético de Madrid

O Benfica entrou de rompante na partida disputada em Nyon, na Suiça, e aos 10 minutos já vencia por 2-0. Ndour recuperou a bola para servir Martim Neto no primeiro golo e Luís Semedo, com um remate indefensável, ampliou a vantagem.

As águias continuaram por cima no jogo, contudo o momento decisivo surgiu aos 35 minutos, quando o guarda-redes encarnado, Samuel Soares, foi expulso por entrada agressiva sobre um adversário.

Nesse momento entrou André Gomes, em detrimento de Luís Semedo, o que viria a ser decisivo no final do encontro.

Na etapa complementar a Juventus assumiu, naturalmente, o controlo do jogo e impôs uma pressão intensa à equipa do Benfica. Aos 51 minutos Chibozo reduziu com um grande golo e Turicchia desferiu um grande remate para selar a igualdade nos 90 minutos. Os italianos ainda tentaram chegar à vantagem, mas as águias conseguiram suster a avalanche ofensiva.

Terminado o tempo regulamentar foi a vez de André Gomes brilhar nas grandes penalidades. Nuno Félix falhou ao terceiro penálti e depois o guarda-redes, que começou no banco, foi o herói do jogo ao defender dois castigos máximos que valeram ao Benfica a passagem à quarta final da Youth League, desde o início da competição, em 2013/14.

A festa encarnada foi grande em Nyon Foto: EPA/LAURENT GILLIERON

O adversário das águias na final, agendada para o dia 25 de abril, será decidido no jogo entre Salzburgo e Atlético de Madrid, às 17 horas.