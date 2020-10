Benfica castigado com interdição do estádio por um jogo

JN Hoje às 17:36 Facebook

O clube encarnado foi, esta terça-feira, castigado com um jogo de interdição por factos ocorridos no jogo com o Gil Vicente do dia 24 de fevereiro, em Barcelos.

Em causa está uma "prática da infração disciplinar" relacionada com "inobservância qualificada de outros deveres" do "Regulamento da Prevenção da Violência" e do "Manual do Oficial de Ligação aos Adeptos". O Benfica foi ainda condenado ao pagamento de uma multa no valor de 10.200 euros.

A nota informa que o Gil Vicente também foi castigado com uma coima de 1530 euros.

A decisão é passível de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto e terá, caso seja apresentado recurso, efeitos suspensivos da pena agora aplicada.