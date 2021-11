Benfica cede bilhetes ao Sporting "sem discriminação"

JN/Agências Ontem às 23:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica garantiu ter colocado à disposição do Sporting os bilhetes previstos pelo regulamento para o dérbi lisboeta, no sábado, no pavilhão n.º 2 da Luz, em jogo da nona ronda do campeonato nacional de andebol.

"Estes acessos foram disponibilizados exatamente nas mesmas condições oferecidas a todos os adversários que esta época vieram jogar à Luz. A saber, a identificação do adepto que adquire o ingresso", explicam no sítio oficial da Internet as 'águias', acusadas horas antes pelos 'leões' de "terem recusado" ceder bilhetes aos adeptos do clube rival.

O Sporting lamentou que a emissão dos ingressos solicitados apenas fosse "possível mediante a comunicação prévia dos dados pessoais (nome, documento de identificação, data de nascimento e contacto) de todos os adeptos que pretendessem assistir ao jogo".

"É uma prática que o clube aplica aos próprios adeptos do Benfica, quer quando joga em casa, quer quando joga fora, não havendo por isso, e como bem se atesta, qualquer espaço para discriminação, seja de que natureza for", ressalvam os 'encarnados'.

Sem receberem resposta do Benfica face ao pedido de envio dos ingressos efetuado em 04 de novembro, e reforçado um dia depois, os 'leões' disseram ter informado acerca do sucedido a Federação de Andebol de Portugal, que terá posteriormente notificado as 'águias' para cumprirem com os termos regulamentares aplicáveis nesta matéria.