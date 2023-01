Benfica cede defesa e Sporting tenta resistir às investidas por Porro

Rui Almeida Santos Hoje às 13:10 Facebook

João Victor, defesa central do Benfica, vai rodar na Liga francesa, enquanto o Sporting tenta resistir às investidas do Tottenham por Pedro Porro. No plano internacional, discute-se uma possível troca entre Rafael Leão e João Cancelo, enquanto Fábio Silva é esperado em breve em Eindhoven para reforçar o PSV.

Benfica: O defesa central brasileiro João Victor vai terminar a época em França, ao serviço do Nantes. O negócio envolve uma cedência até ao final da temporada, sem opção de compra para o clube gaulês.

Sporting: O jornalista Fabrizio Romano adianta que o Tottenham vai voltar à carga por Pedro Porro. Os ingleses quererão incluir um jogador para fazer baixar o valor do lateral espanhol, mas os leões mantêm-se irredutíveis: ou os "spurs" pagam os 45 milhões de euros da cláusula de rescisão, ou não há negócio.

F. C. Porto: O jovem Arda Guler, do Fenerbahçe, foi colocado na órbita portista. O médio, de 17 anos, possui uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros e tem vários pretendentes, entre eles o Benfica.

Portimonense: O médio defensivo Lucas Ventura, de 24 anos, foi apontado como reforço da equipa algarvia. Formado no Cruzeiro, disputou 22 partidas no último Brasileirão pelo Avaí, clube que acabou despromovido à Série B.

Liga 3: A Sanjoanense anunciou a contratação do avançado João Silva, que atuava no Felgueiras. Em Setúbal, José Semedo decidiu colocar um ponto final na carreira, aos 38 anos.

Manchester City: Em Itália admite-se a possibilidade de uma troca entre jogadores portugueses, com Rafael Leão a mudar-se para o campeão inglês e João Cancelo a fazer o trajeto contrário. A hipótese é adiantada pelo sítio "Calcio Mercato".

Chelsea: Aos 38 anos, Thiago Silva pode renovar, por uma temporada, com o emblema londrino. A possibilidade é adiantada pelo jornal britânico "The Guardian". O defesa central internacional brasileiro leva 23 jogos pelo Chelsea, esta época.

AC Milan: Nicolo Zaniolo pode tornar-se reforço do campeão italiano. A hipótese é avançada pelo jornalista Nicolo Schira, que fala mesmo num princípio de acordo entre os milaneses e a Roma, orientada por José Mourinho. O negócio poderá fazer-se por valores a rondar os 30 milhões de euros.

PSV: A mudança do internacional sub-21 português Fábio Silva para o emblema neerlandês pode ficar concluída até ao próximo fim de semana, adianta a "Sky Sports". O avançado do Wolverhampton iniciou a época no Anderlecht, de onde saiu em desacordo com o treinador.