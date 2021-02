Benfica cede empate frente ao Arsenal

JN Hoje às 21:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica empatou, esta noite de quinta-feira, a uma bola com o Arsenal, no Estádio Olímpico de Roma, em Itália, palco do encontro da primeira mão da Liga Europa das águias como anfitriões.

Num encontro equilibrado até nas ocasiões de perigo, águias e "gunners" disputaram um jogo morno e com poucas oportunidades de golo.

Os ingleses tiveram mais posse de bola que o conjunto da Luz, mas foram pouco eficazes no jogo ofensivo, à semelhança dos portugueses.

No segundo tempo, Pizzi colocou o Benfica a vencer, de penálti, mas a festa benfiquista durou apenas dois minutos, pois Saka empatou, num lance validado pelo VAR.

A partir daí e até ao final não se viu de parte a parte grandes situações que justificassem outro desfecho.

A segunda mão está agendada para dia 25 de fevereiro, às 17.55 horas, e será disputada no Estádio Georgios Karaiskakis, em Pireu, Atenas.