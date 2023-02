Benfica chega a Vizela com pré-aviso

António M. Soares Hoje às 00:00 Facebook

Vitória dramática das águias na primeira volta ainda está fresca na memória e agora os homens de Tulipa só têm a ganhar.

O Benfica vai no sábado a Vizela à procura de manter a almofada de cinco pontos de vantagem sobre o F. C. Porto, mas este é um duelo que promete dar que fazer às águias. Para quem tem memória curta, na Luz, no encontro da primeira volta do campeonato, valeu um golo obtido por João Mário de grande penalidade, 11 minutos depois dos 90. Gonçalo Ramos tinha sido expulso, por acumulação de amarelos, e os jornais falavam em "estrelinha de campeão". Pois se o Benfica quiser evitar um jogo impróprio para cardíacos, terá de levar em atenção o facto de o Vizela não perder em casa desde novembro (0-1 contra o Arouca) e de Tulipa nunca ter "vergado" contra os encarnados, desde que é treinador. À frente do Trofense, em 2008/09, venceu 2-0 em casa e foi à Luz empatar 2-2.

Se é verdade que os números não passam disso, também não o será menos que uma vitória do Benfica funcionará como lenha para alimentar a pressão sobre o F.C. Porto, que recebe o Gil Vicente um dia depois. É claro que cada viagem ao Norte é mais um teste para os encarnados, que já deixaram pontos em Braga (3) e em Guimarães (2), pelo que se quiserem manter o registo impressionante de pontuação que faz, atualmente, da equipa de Roger Schmidt a que somou mais pontos à 21ª ronda, desde Jimmy Hagan (1972/73), o caminho é óbvio.