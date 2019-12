Benfica claramente superior vence Spirou Charleroi na Taça da Europa

Ontem às 23:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica venceu, esta quarta-feira, os belgas do Spirou Charleroi 89-62, em jogo da segunda fase da Taça da Europa de basquetebol, e assumiu a liderança partilhada com os dinamarqueses do Bakken Bears, com dois pontos.

Num jogo da primeira jornada do grupo I nem sempre bem disputado, os encarnados assumiram o favoritismo e o fator casa para levar a melhor sobre o atual penúltimo classificado da Liga belga. Eric Coleman e Damian Hollis, ambos com 18 pontos, foram os mais decisivos no encontro.

Na frente ao longo dos quatro parciais, o Benfica chegou a intervalo com 50 por cento de eficácia nos lançamentos de três pontos - em oito converteu quatro -, mas os belgas tinham uma taxa inferior a 15 por cento. Das 14 tentativas, tinham apenas acertado duas, pelo que se ia vendo a falta de argumentos da formação da cidade de Charleroi.

Os nove pontos de vantagem (42-33) registados ao intervalo colocavam justiça no jogo e, perante a inoperância do adversário, Eric Colleman, Betinho Gomes e Damian Hollis aproveitaram para aumentar a contagem pessoal e, por consequência, o dilatar do marcador a favor do Benfica na etapa complementar.

No último parcial, os encarnados mostraram porque dividem a liderança do campeonato português com F. C. Porto e Sporting, com 21 pontos em 11 jogos. O Spirou praticamente não conseguiu chegar à área adversária, graças à melhoria do processo defensivo, numa fase em que o Benfica até estava preocupado em gerir a condição física dos seus jogadores.

O Benfica volta a entrar em ação para a Taça da Europa na próxima quarta-feira (18 de dezembro), na Alemanha, diante do Medi Bayreuth, equipa que hoje perdeu com os dinamarqueses do Bakken Bears, por 110-92.