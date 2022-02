Benfica com defesa de papel enfrenta rolo compressor

Benfica sofre golos há seis jogos consecutivos e encontra Ajax goleador nos oitavos de final da Champions.

Com a baliza aberta consecutivamente nos últimos seis jogos - nove tentos sofridos, numa média de 1,5 por embate - as águias jogam a sobrevivência europeia, no encontro com o Ajax, quarta-feira (20 horas), no Estádio da Luz. Uma batalha contra um verdadeiro tufão de futebol ofensivo que arrasa tudo à passagem e que em semelhante período marcou 25 tentos - média 4,16 - e sofreu apenas um.

Os neerlandeses chegaram aos 108 golos na temporada - apenas superados pelo Bayern (112) entre todas as equipas que entraram na Champions (2021/2022) - e sobem ao palco da Luz com o currículo de já não perder fora de portas há quase um ano e três meses: Liverpool, por 1-0, a 1 de dezembro de 2020.