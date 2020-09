Benfica com dia muito movimentado

JN Hoje às 22:06 Facebook

O dia foi de muito movimento na SAD do Benfica, com a negociação pelo central Rúben Dias, o empréstimo do médio Florentino Luís e a despedida do médio sérvio Fejsa. Mas não foi só na Luz que se tomaram decisões. O Atlético de Madrid oficializou a contratação de Luis Suárez.

Benfica: O defesa central Ruben Dias é dado como certo no Manchester City, da Premier League. O jogador do Benfica, formado no Seixal, vai juntar-se aos companheiros da formação benfiquista Bernardo Silva e João Cancelo, que estão às ordens de Pepe Guardiola. A transferência custará entre 60 e 65 milhões de euros aos ingleses e envolve a ida do central argentino Nicolas Otamendi, que já representou o F. C. Porto, para a Luz.

Certo é o empréstimo do médio Florentino Luís ao Mónaco. "Estou muito satisfeito por ingressar no Mónaco e por ter a minha primeira experiência no estrangeiro. Esta nova etapa representa para mim uma grande oportunidade para descobrir um novo horizonte futebolístico, numa das cinco grandes ligas europeias, mas também de continuar a minha caminhada dentro de um clube que tem grandes ambições e elevados padrões de exigência", afirmou o jogador, em declarações ao site oficial dos monegascos.

A desvinculação contratual "por mútuo acordo" com o médio Ljubomir Fejsa, foi oficializada pelas águias, que manifestaram apreço pela trajetória do sérvio na Luz, que já foi confirmado como reforço dos sauditas do Al-Ahli. "Obrigado, Fejsa", intitula o comunicado emitido pelo Benfica no site oficial, no qual as águias informam que as duas partes "acertaram, por mútuo acordo, a desvinculação contratual, terminando uma ligação iniciada há sete anos". Na quinta-feira, o Al-Ahli, da Arábia Saudita, anunciou a contratação do internacional sérvio, de 32 anos, que assinou um contrato válido por duas épocas e com mais uma de opção.

Famalicão: O extremo português Gil Dias, de 23 anos, foi emprestado pelo Mónaco aos minhotos por uma época. "A SAD do Futebol Clube de Famalicão anuncia ter chegado a acordo com o jogador Gil Dias para a assinatura de um contrato válido até ao final da presente temporada. O extremo, de 23 anos, está de regresso ao futebol português, onde se notabilizou ao serviço do Rio Ave Futebol Clube na temporada 2016/2017. Nas últimas épocas, Gil Dias teve várias experiências interessantes na carreira, tendo atuado na Liga Francesa, Italiana, Grega e Espanhola", avançou o Famalicão. Gil Dias fez a formação na Sanjoanense, passando pelos juniores e equipa B do Braga antes de rumar ao emblema monegasco. Foi emprestado ao Varzim, Rio Ave, Fiorentina, Nottinham Forrest e Olympiacos. Na época passada fez 16 jogos pelo Mónaco antes de ser cedido aos espanhós do Granada, pelo qual disputou 13 partidas.

Atlético de Madrid: O uruguaio Luís Suárez, que passou os últimos seis anos no Barcelona, assinou contrato com os colchoneros válido para as próximas duas épocas. No site oficial, o emblema da capital espanhola deu as boas-vindas ao jogador de 33 anos, que passou com sucesso os exames médicos e formalizou a ligação ao clube, no qual atua o português João Félix. Além de ter passado seis temporadas no Barcelona, o internacional uruguaio também representou o Liverpool, o Ajax, o Groningen e o Nacional de Montevideo, pelo qual iniciou a carreira profissional. Para já, o avançado chega ao Atlético Madrid a custo zero, embora o clube possa ter de pagar seis milhões de euros ao Barcelona em variáveis, dependendo dos objetivos alcançados pelo jogador.