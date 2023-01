Benfica com Guedes de início frente ao Paços de Ferreira

Roger Schmidt, treinador do Benfica, apostou no reforço Gonçalo Guedes, para o jogo antecipado da 20.ª jornada da Liga, a disputar nesta quinta-feira (20.15 horas, Sport TV1), no reduto do Paços de Ferreira.

Em relação ao jogo de sábado nos Açores frente ao Santa Clara, Roger Shmidt , técnico do Benfica lança Guedes a titular, em detrimento de Draxler, que começará a partida com os pacenses no banco. Otamendi também está de volta, após ter cumprido castigo, rendendo Morato.

Onzes iniciais:

PUB

Paços de Ferreira - Marafona; Juan Delgado, Nuno Lima, Ferigra e Antunes; Rui Pires, Luiz Carlos e Holsgrove; Nigel Thomas, Gaitán e Alexandre Guedes

Treinador: César Peixoto

Benfica - Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Floretino, Enzo Fernández, João Mário, Gonçalo Guedes e Aursnes; Gonçalo Ramos

Treinador: Roger Schmidt

O jogo será arbitrado por Luís Godinho (Évora), com o VAR a cargo de Fábio Melo (Porto).