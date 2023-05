Benfica com pressa de fechar Milos Kerkez

Rui Farinha Hoje às 12:40 Facebook

SAD acredita que vai chegar a acordo com o AZ Alkmaar, dono do passe do lateral esquerdo húngaro de 19 anos.

Titular absoluto no AZ Alkmaar, clube que atingiu as meias-finais na Liga Conferência, Milos Kerkez é cada vez mais uma certeza no plantel encarnado para 2023/24. O lateral esquerdo húngaro, de 19 anos, disse "sim" às águias há várias semanas, porém falta o acordo com a equipa dos Países Baixos. A boa campanha na prova da UEFA inflacionou o passe, mas o Benfica, apurou o JN, acredita que o negócio vai mesmo concretizar-se.

No início da negociação, as águias apresentaram uma oferta inferior a 10 milhões de euros, montante que não convenceu o AZ Alkmaar. Face ao assédio ao húngaro, o atual quarto classificado da Eredivisie quer amealhar um valor superior.