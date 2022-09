Benfica com resultado negativo de 23,6 milhões de euros

Números no vermelho da SAD com efeitos no exercício do emblema da Luz. Há mais sócios a apoiar as águias.

O Benfica apresenta um resultado líquido do exercício de 2021/22 de 23,6 milhões negativos, mais 14,6 milhões em relação ao período homólogo. Um panorama expresso no Relatório e Contas do emblema encarnado que será votado na assembleia geral, agendada para o dia 30, no Estádio da Luz.

O cenário, segundo o documento, é explicado pelas contas das sociedades participadas, casos da SAD e da SGPS, que atingiram explorações negativas de 35 milhões e 10,5 milhões, respetivamente. Esta derrapagem das contas é justificada pelo investimento na vertente desportiva, que pressupôs a remodelação do plantel profissional, e a opção de não transacionar jogadores.