Benfica com vantagem inédita na Liga sobre os maiores rivais

Águias repetem feito de 2021/22, porém com maior conforto para F. C. Porto (cinco pontos) e Sporting (11). Mas o Braga é, para já, a maior ameaça ao líder.

Líder e totalmente vitorioso após sete jornadas, o Benfica regista uma vantagem inédita sobre os principais rivais, na luta pelo título, que se cifra em cinco pontos de avanço sobre o F. C. Porto e 11 sobre o Sporting.

As águias nunca usufruíram de uma distância tão significativa para os tradicionais opositores na luta pela conquista da Liga. Em 28 campeonatos com cada triunfo a valer três pontos (desde 1995/96), é a 12.ª vez que o Benfica lidera à sétima jornada, mas a maior diferença para os principais rivais acontecera em 1999/2000, em que comandava, com mais quatro pontos do que o F. C. Porto e sete, em relação ao Sporting. Acabou em terceiro, a oito pontos do campeão Sporting e a quatro do "vice" F. C. Porto.