Benfica com vantagem inédita sobre os rivais

Águias nunca tinham registado, à 11.ª jornada, oito pontos de diferença para o F. C. Porto e 12 em relação ao Sporting.

O Benfica, de Roger Schmidt, lidera o campeonato ao cabo de 11 jornadas, sensivelmente um terço da prova, com 31 pontos em 33 possíveis - perdeu dois quando empatou sem golos no terreno do Vitória de Guimarães. O clube da Luz tem nesta altura oito pontos de vantagem sobre o F. C. Porto e 12 em relação ao Sporting, os eternos rivais na Liga. Esta é a maior diferença das águias para dragões e leões desde que, em 1995/96, uma vitória passou a atribuir três pontos. Pelo meio, está um Braga que vem surpreendendo, ocupando a segunda posição, a seis pontos do Benfica.

Não há registo de uma liderança das águias tão dilatada ao cabo de 11 jornadas desde que as vitórias valem três pontos. O mais próximo dos números desta temporada aconteceu em 2016/17, quando a equipa da Luz, então comandada por Rui Vitória, era líder com 29 pontos, mais cinco que o Sporting de Jorge Jesus, e acabou mesmo por se sagrar campeã nacional.