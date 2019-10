Benfica com vantagem mínima na Taça EHF diante do RK Dubrava

Hoje às 20:18 Facebook

O Benfica ganhou este sábado vantagem de um golo na segunda eliminatória da Taça EHF de andebol, ao vencer em casa o RK Dubrava por 29-28, num encontro em que os croatas estiveram perto de surpreender.

Diante do terceiro classificado da liga croata, o Benfica sentiu algumas dificuldades nos primeiros minutos da partida, não conseguindo desatar a boa coesão do adversário na defesa e as rápidas transições atacantes.

O jogo até se complicou para os 'encarnados' quando o capitão Paulo Moreno foi expulso na primeira parte, mas o RK Dubrava não conseguiu partir para a frente do marcador de forma destacada.

Até ao intervalo, o equilíbrio foi visível, inclusive no marcador, nunca havendo nenhuma equipa com dois golos ou mais de vantagem, o que levou a um empate 15-15 na altura de as duas formações recolherem aos balneários.

No segundo tempo, um adormecido Benfica permitiu aos croatas alcançar uma vantagem de três golos (19-22), mas as águias reagiram rapidamente e, no espaço de cinco minutos, lideravam novamente o encontro (23-22).

Apesar de a falta de eficácia e consistência ter sido uma constante na equipa comandada por Carlos Resende, o Benfica saiu mesmo vencedor da primeira mão, numa partida sofrida e em que Kevynn Nyokas foi o herói, ao apontar 10 golos, o último a 20 segundos do fim e que acabou por dar a vantagem à formação da casa.

A segunda mão está agendada para domingo, pelas 16:30, novamente no pavilhão nº2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Ficha de jogo:

Jogo no pavilhão nº2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica -- RK Dubrava, 29-28.

Ao intervalo: 15-15.

Sob arbitragem dos holandeses William Weijmans e Rick Wolbertus, as equipas alinharam e marcaram:

Benfica: Gustavo Capdeville, Pedro Seabra (1), Kevynn Nyokas (10), Paulo Moreno (2), Fábio Vidrago (3), Petar Djordjic (4) e Francisco Pereira (4). Jogaram ainda Rome Hebo, Toft Hansen (1), Miguel Espinha, Ricardo Pesqueira, Carlos Martins (1) e Nuno Grilo (3).

Treinador: Carlos Resende.

RK Dubrava: Domagoj Grahovac, Ante Ivankovic (5), Karpo Sirotic (3), Luka Vinkovic (5), Filip Vucelic (5), Stjepan Malbasic (5) e Nikola Grahovac (2). Jogaram ainda Marko Mihaljevic (1), Alan Javor (1), Nikola Kastelan (1) e Ante Babic.

Treinador: Kreso Ivankovic.

Marcha no marcador: 2-3 (05 minutos), 6-5 (10), 9-9 (15), 10-11 (20), 12-13 (25), 15-15 (intervalo), 18-19 (35), 19-22 (40), 23-22 (45), 25-24 (50), 26-26 (55) e 29-28 (resultado final).

Assistência: Cerca de 400 espetadores.