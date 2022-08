Os golos da vitória tranquila do Benfica no arranque do campeonato

Águias derrotaram o Arouca por 4-0 com dois golos de Rafa.

O Benfica arrancou a edição 2022/23 com uma vitória tranquila por 4-0 diante do Arouca. As águias entraram a todo o gás e marcaram logo aos oito minutos por Gilberto.

O caudal ofensivo era muito, com as águias sempre próximas da área do adversário. O Arouca tentou criar perigo no contra-ataque, mas a transição defensiva dos encarnados revelou-se eficaz e a formação de Roger Schmidt não permitiu nenhum remate enquadrado. Após um período com poucas oportunidades de golo para o Benfica, surgiu o segundo, num lance finalizado por Rafa.

Já perto do intervalo, Quaresma foi expulso após um lance com o extremo português do Benfica e Enzo Fernandez voltou a fazer o gosto ao pé para alargar a vantagem benfiquista.

Na segunda parte, o Benfica manteve o enfoque ofensivo porém, a jogar com mais um elemento, conseguiu gerir melhor o ritmo do jogo sem esquecer o ataque. Já nos minutos finais, Bah cruzou para Rafa voltar a marcar e fechar o resultado final em 4-0.

Na próxima jornada, o Benfica defronta o Casa Pia, enquanto o Arouca recebe o Gil Vicente.