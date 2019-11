Benfica completa reviravolta em casa do Vizela e apura-se na Taça

Ontem às 23:10 Facebook

O Benfica venceu no reduto do Vizela à tangente, completando uma reviravolta no marcador com golos dos avançados Raúl de Tomás e Carlos Vinícius.

O Vizela adiantou-se no marcador aos seis minutos, com golo de Samu. O remate colocado do ex-Boavista desviou no central benfiquista, Ferro, antes de entrar na baliza do Benfica.

Aos 26 minutos, Ericson foi expulso da partida por acumulação de amarelos, em apenas seis minutos.

Raúl de Tomás e Carlos Vinícius foram os salvadores das águias. O primeiro apontou o golo do empate, aos 70 minutos, assistido por um cruzamento rasteiro de Jota.

Já no final do tempo regulamentar, Carlos Vinícius resolveu o encontro (97 minutos), com assistência do recém-entrado Caio Lucas. Ambos foram apostas de Bruno Lage no segundo tempo.

O Benfica, com esta vitória, apura-se para os oitavos-de-final da Taça de Portugal.