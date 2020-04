Benfica compra milhares de equipamento médico para SNS

JN/Agências Hoje às 13:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica anunciou esta quinta-feira ter adquirido milhares de equipamentos médicos para doar ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), num esforço conjunto do clube, fundação e futebolistas profissionais, no âmbito do combate à pandemia de Covid-19.

"O vasto material garantido, e que muito em breve chegará a Portugal para ser entregue ao SNS, corresponde a um milhão de máscaras cirúrgicas - 3 camadas - descartáveis, 1,8 milhões de pares de luvas descartáveis, 173.500 máscaras de proteção FFP, 9005 máscaras de proteção FFP2, 2620 óculos de proteção, 2620 fatos de proteção, 778 termómetros infravermelhos e seis ventiladores", especifica o Benfica.

Em nota publicada no sítio oficial na Internet, o Benfica observou que a aquisição daquele equipamento médico resulta do "esforço articulado no combate à pandemia do coronavírus" entre o clube - cujo contributo ascendeu a um milhão de euros -, a sua fundação e os jogadores do plantel de futebol profissional.

O clube lisboeta lembrou que, além dos donativos, "acrescem as diversas iniciativas de cariz solidário e altruísta das casas do Benfica, incansáveis no trabalho no terreno, em Portugal e por todo o mundo, no apoio às comunidades locais".