Benfica confirma Bah e contratação milionária do Real Madrid

As águias oficializaram a terceira contratação para a nova época e viram Javi Garcia rescindir com o Boavista na perspetiva de se tornar adjunto de Roger Schmidt. Real Madrid investe 80 milhões em médio francês.

Benfica: Alexander Bah foi confirmado como reforço das águias. De acordo com informação oficial, o internacional dinamarquês, que é a terceira contratação do clube para a época que se avizinha, assinou um contrato válido por cinco temporadas. "Podem esperar de mim suor e sangue em todos os jogos", disse.

Sporting: Matheus Nunes manifestou o desejo de continuar em Alvalade, apesar do alegado interesse de vários clubes europeus na sua contratação. "Tento abstrair-me disso. Tento apenas estar focado na seleção e é isso que vou fazer enquanto estiver aqui. Tenho contrato com o Sporting e o objetivo é cumprir o contrato com o Sporting", referiu, em conferência de imprensa.

F. C. Porto: O empresário de Facundo Farías revelou que entre os dragões e a Roma, o médio argentino, de 19 anos, prefere rumar ao campeão português. "Obviamente que ele [Facundo Farias] prefere o F. C. Porto. É um clube que pode servir de trampolim para depois chegar às melhores equipas do mundo. Até sexta-feira esperamos uma proposta do F. C. Porto", disse Martin Sendoa à TSF.

Boavista: Javi Garcia rescindiu o contrato que o ligava aos axadrezados por mais uma temporada. O jogador espanhol, de 35 anos, passou duas épocas no Bessa e deve terminar a carreira de futebolista para se tornar adjunto de Roger Schmidt no Benfica.

Paços de Ferreira: O médio Luiz Carlos vai continuar na Capital do Móvel, tendo prolongado a ligação aos castores por mais uma temporada. Com 36 anos, os jogador brasileiro vai para a quinta época seguida no Paços de Ferreira.

Santa Clara: É praticamente certo que Lincoln está de saída do clube e só falta saber onde vai prosseguir a carreira. Notícias desta terça-feira dão conta do interesse do Fenerbahçe, agora orientado por Jorge Jesus, que faz concorrência ao F. C. Porto, que também estará na corrida pelo médio brasileiro, de 23 anos.

Lyon: Anthony Lopes prolongou por mais dois anos a ligação ao clube francês. O guarda-redes internacional português fez toda a carreira desportiva no Lyon, tendo-se estreado como sénior na temporada em 2012/13. Desde aí, já conta 419 jogos pelo Lyon.

AEK: Dias depois de ter anunciado o fim da carreira de futebolista, Bruno Alves foi oficializado como diretor desportivo do clube grego. Agora em funções diretivas, trata-se de um regresso do ex-internacional português ao AEK, emblema que defendeu no campo na época 2004/05, por empréstimo do F. C. Porto.

Real Madrid: Aurélien Tchouameni está na iminência de ser anunciado como o segundo reforço dos "merengues" para a próxima época, juntando-se a Rudiger. De acordo com a "Marca", o médio francês, de 22 anos, recusou as propostas do Liverpool e do PSG para rumar ao Bernabéu, com a transferência a render 80 milhões de euros ao Mónaco.

Lille: Paulo Fonseca está a ser apontado ao comando técnico do Lille. Sem clube desde que deixou a Roma, no final da época 2020/21, o treinador português estará em negociações com o clube francês e pode voltar ao ativo na próxima temporada. No estrangeiro, Paulo Fonseca também já orientou o Shakhtar Donetsk (Ucrânia).