Benfica confirma David Neres até 2027

A contratação do jogador brasileiro, de 25 anos, foi oficializada esta segunda-feira. Extremo é a quarta contratação das águias para a próxima época.

Depois de Mihailo Ristic, Alexander Bah e Petar Musa, o Benfica garantiu o quarto reforço para 2022/23.

Trata-se de David Neres, oficializado esta segunda-feira como a mais recente contratação das águias. O extremo brasileiro, de 25 anos, assinou um contrato válido até 2027.

O internacional canarinho chega à Luz proveniente do Shakhtar Donetsk, clube ao serviço do qual não fez qualquer jogo devido à guerra que eclodiu na Ucrânia no final de fevereiro.

Antes de chegar ao Shakhtar, Neres brilhou ao serviço do Ajax, que o contratou ao São Paulo em 2016.

Em comunicado à CMVM, o Benfica precisa que "chegou a acordo com o FC Shakhtar Donetsk para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador David Neres, pelo montante de € 15.300.000 (quinze milhões e trezentos mil euros)", acrescentando que o jogador brasileiro fica com "uma cláusula de rescisão no valor de € 100.000.000 (cem milhões de euros)".