Benfica confirma empréstimo de Vinícius ao Tottenham

A SAD encarnada comunicou, ao final da noite desta quinta-feira, a saída do avançado brasileiro, que se vai juntar à equipa treinada por José Mourinho.

Num documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Benfica refere que Vinícius será emprestado até ao final da temporada 2020/21, a troco de três milhões de euros, referindo que o acordo será válido após a celebração do contrato entre o atleta e os Spurs.

O clube londrino fica, ainda, com a opção de compra por 45 milhões de euros, valor ao qual serão deduzidos, caso os ingleses avancem, os três milhões da taxa de empréstimo.

Depois de se ter estreado em Portugal ao serviço do Real, Vinícius rumou ao Nápoles que, em 2018/19, o emprestou ao Rio Ave, onde marcou 14 golos em 20 jogos.

Depois de uma passagem sem grande sucesso pelo Mónaco (dois golos em 16 jogos), o Benfica contratou Vinícius no início de 2019/20, por 17 milhões de euros, com o brasileiro a sagrar-se o melhor marcador do campeonato - em igualdade com Taremi e Pizzi -, assinando um total de 24 golos nos 47 encontros disputados na época passada.