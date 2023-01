Benfica confirma reforço e F. C. Porto anuncia renovação

O Benfica apresentou, esta quinta-feira, Andreas Schjelderup como reforço até 2028, enquanto os dragões anunciaram a renovação do defesa João Marcelo.

Benfica: Andreas Schjelderup é oficialmente reforço do Benfica. O extremo norueguês de 18 anos chega às águias proveniente do Nordsjaelland e assina um contrato válido até 2028. Os encarnados pagam nove milhões de euros mais cinco de objetivos ao clube dinamarquês.

F. C. Porto: Os dragões anunciaram a renovação de contrato do defesa central João Marcelo até 2027. O jogador de 22 anos prolonga assim o vínculo ao F. C. Porto, depois de há cerca de um ano e meio os portistas terem ativado a cláusula de compra junto do Tombense. João Marcelo tem competido principalmente na equipa B do F. C. Porto e leva 12 jogos e três golos esta época.

V. Guimarães: Os vimaranenses rescindiram o contrato com Antal Bencze, guarda-redes que está ligado aos minhotos até 2025.

Torreense: Santiago Godoy é reforço para o ataque do Torreense, por empréstimo dos argentinos do Racing de Avellaneda. De recordar que o Torreense já tinha anunciado hoje a contratação do médio Jovan Lukic, por empréstimo do Lask Linz.

Manchester United: Wout Weghorst está muito perto de se tornar reforço do Manchester United. De acordo com a Sky Sports, o avançado neerlandês, de 30 anos, irá ser emprestado aos "red devils" pelo Burnley, mas obrigará o United a pagar três milhões de euros ao Besiktas, uma vez que estava cedido ao clube turco.

AC Milan: O médio Ismael Bennacer renovou contrato com o AC Milan até 2027, anunciou hoje o clube italiano. O argelino fica com uma cláusula de rescisão avaliada em 50 milhões de euros, que só ficara válida a partir de 2024.