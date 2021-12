JN Hoje às 14:22 Facebook

O Benfica comunicou, nesta terça-feira à tarde, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que rescindiu o contrato com Jorge Jesus com efeitos imediatos.

Tal como o JN tinha avançado, Nélson Veríssimo assume a liderança da equipa até ao final da época, revela a SAD encarnada.