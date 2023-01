Benfica confirma saída de Helton Leite

O Benfica confirmou, esta sexta-feira, a saída em definitivo do guarda-redes Helton Leite para os turcos do Antalyaspor.

Helton Leite já não é jogador do Benfica. As águias confirmaram a saída em definitivo do guarda-redes de 32 anos para a Turquia, onde irá passar a representar o Antalyaspor.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Antalyaspor, da Turquia, para a cedência, a título definitivo, do futebolista Helton. Contratado ao Boavista em agosto de 2020, o guarda-redes brasileiro de 32 anos atuou em 34 ocasiões pela equipa principal do Benfica, a última das quais frente ao Caldas SC, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, na noite de 15 de outubro de 2022. O Benfica deseja as maiores felicidades a Helton para esta nova fase da sua carreira", escreveram as águias no site oficial.