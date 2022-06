Benfica confirma venda de Everton ao Flamengo por 13,5 milhões

JN Hoje às 19:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Em comunicado à CMVM, as águias adiantam ter cedido 90% dos direitos desportivos do internacional brasileiro.

Everton já não é jogador do Benfica. O extremo está de regresso ao Brasil, duas épocas depois de ter chegado à Luz proveniente do Grémio. Agora, o internacional canarinho vai representar o Flamengo.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa que chegou a acordo com o CR Flamengo para a alienação dos direitos desportivos e de 90% dos direitos económicos do jogador Everton Soares, pelo montante de treze milhões e quinhentos mil euros", lê-se no comunicado enviado pelas águias à CMVM.

A nota adianta que os montantes envolvidos na transferência podem aumentar, mediante a concretização de objetivos.

"O valor global da alienação poderá atingir ou superar o montante de 16 milhões de euros, uma vez que a Benfica SAD terá direito: (i) a receber um milhão de euros, dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do CR Flamengo; e, (ii) a receber 10% do valor de uma futura transferência do referido jogador ou a receber um milhão e quinhentos mil euros, dependente da manutenção do vínculo laboral do jogador com o CR Flamengo a 31 de dezembro de 2025 e da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do jogador".