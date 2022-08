Benfica conhece adversário da ronda 2 de apuramento para a Champions a 1 de setembro

JN Hoje às 11:51 Facebook

Após ter afastado o Twente, dos Países Baixos, na ronda 1 de acesso à Liga dos Campeões, o Benfica vai conhecer o adversário da última etapa antes da fase de grupos no dia 1 de setembro.

Depois da goleada por 9-0 ao Hajvalia, do Kosovo, na 1.ª pré-eliminatória, o Benfica bateu o Twente, dos Países Baixos, por 2-1, com golos de Ana Vitória e Kika Nazareth, apurando-se para a ronda 2 de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino.

O sorteio realiza-se no dia 1 de setembro, em Nyon, com a águias a serem cabeças de série no "caminho dos campeões". Sarajevo (Bósnia Herzegovina), Køge (Dinamarca), Valur (Islândia), Vorskla-Kharkiv-2 (Ucrânia), Brann (Noruega), Rangers (Escócia) e KuPS Kuopio (Finlândia) são os adversários que podem calhar em sorte ao Benfica.

Ao contrário das duas primeiras eliminatórias, o derradeiro play-off disputa-se a duas mãos, marcadas para os dias 20/21 e 28/29 de setembro.

Da última fase de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões saírão os 12 clubes que se vão juntar aos já apurados Lyon, campão europeu em título, Barcelona, Chelsea e Wolfsburg.