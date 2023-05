Benfica conquista o tricampeonato no feminino

Susana Silva Hoje às 12:57 Facebook

O Benfica sagrou-se, este domingo, tricampeão nacional de futebol feminino, ao vencer no recinto do Valadares Gaia, por 2-0, na 20.ª jornada da Liga, dando continuidade à hegemonia desde que chegou ao principal escalão na época de 2019/20.

As águias entraram em campo a precisarem de apenas um ponto para fazerem a festa do título, uma vez que dispunham de nove pontos de vantagem sobre os mais diretos rivais a três jogos do final da competição, e cumpriram.

Nos primeiros minutos de jogo, a formação comandada por Filipa Patão não teve a vida facilitada, pois encontrou um conjunto gaiense muito bem organizado, que não deu espaço às lisboetas para criarem perigo, pese estas terem o ascendente.

À passagem dos 30 minutos, num remate de meia distância, Lúcia Alves marcou à antiga equipa e deu vantagem às encarnadas, um golo com muitas culpas para a guarda-redes Erin Seppi, que abordou mal o lance e deixou a bola passar por entre as mãos.

Perto do intervalo, as locais subiram no terreno e assustaram a defensiva benfiquista, com um cabeceamento de Betinha a sair a rasar o poste esquerdo.

No segundo tempo, o Benfica intensificou a pressão ofensiva na tentativa de dilatar a vantagem de um golo e Cloé Lacasse esteve perto de o conseguir, aos 54 minutos. Aliás, a avançada canadiana foi a mais determinada em dar maior tranquilidade à equipa da Luz, embora tenha saído sem conseguir marcar.

Ana Vitória também teve uma excelente ocasião, aos 70 minutos, num livre travado em voo pela guarda-redes gaiense. Mas, seria Kika Nazareth, entrada para o segundo tempo, a chegar ao segundo golo, em cima dos 75, após assistência de Cloé Lacasse na área.

Este tento, foi bastante celebrado na bancada visitante do Complexo Desportivo de Valadares, onde estavam os muitos adeptos benfiquistas que foram apoiar a equipa neste momento decisivo.

Já nos descontos, Hudson cortou a bola com a mão na área, mas Marta Cintra falhou o penálti, atirando ao poste.

Com este triunfo, o Benfica colocou um ponto final na discussão do título nacional e deu início à merecida festa, pois ficou com 12 pontos de vantagem sobre os mais diretos adversários, Braga (goleou, este sábado, o Damaiense) e Sporting (joga esta tarde com o Marítimo), quando faltam apenas dois jogos para o final da competição.

As águias encerram a época 2022/23 em grande, adicionando mais três troféus ao palmarés: a Supertaça, a Taça da Liga e agora o campeonato, só falhando mesmo a Taça de Portugal, da qual foram eliminadas nas meias-finais, na passada semana, pelo Famalicão.