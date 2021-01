Benfica conquista primeira edição da Taça da Liga feminina

JN Hoje às 22:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica tornou-se esta quarta-feira à noite na primeira equipa a conquistar a Taça da Liga, ao vencer o Braga, por 3-0, na final da edição 2019/20 que decorreu em Aveiro.

A primeira parte foi equilibrada, com as águias a marcaram o primeiro golo muito perto do intervalo (44), por Cloé Lacasse, num desvio na área.

As arsenalistas surgiram no segundo tempo determinadas a reagir, viram o VAR anular um golo de Cindy Konig, naquele que foi o segundo tento anulado ao Benfica.

A partir daí, a formação da Luz voltou a ganhar ascendente e Ana Vitória, com um remate forte, aos 64 minutos, aumentou para 2-0, com Nicole, aos 73, a matar a partida na conversão de um penálti.