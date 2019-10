Benfica conquista Supertaça feminina em jogo de sentido único

Hoje às 17:13 Facebook

O Benfica conquistou, este sábado, a sétima Supertaça feminina de hóquei em patins ao derrotar o Clube Atlético de Campo de Ourique (CACO) por 4-0, num encontro disputado em Coimbra e com absoluta supremacia dos encarnados.

O CACO, finalista vencido da Taça de Portugal, chegou ao intervalo a perder por apenas 2-0, graças, sobretudo, a uma excelente exibição da guarda-redes Sandra Coelho, mas também devido a uma ineficácia pouco explicável das jogadoras do campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal.

A partida, no Pavilhão Mário Mexia, começou com o campeão português a querer impor a sua supremacia e, logo no primeiro minuto, um erro da guarda-redes Sandra Coelho -- o único imperdoável -- permitiu que Marta Piquero transformasse uma grande penalidade e colocasse a equipa 'encarnada' em vantagem.

Pouco depois, o CACO respondeu, mas Margarida António falhou um livre direto, aos três minutos, que poderia ter valido o golo à equipa de Campo de Ourique.

Marlene Sousa, aos 22 minutos, aumentou a vantagem para o Benfica, mas desperdiçou pouco depois, aos 24, um livre direto.

A segunda parte da 24.ª edição da Supertaça feminina foi uma cópia da primeira, com o CACO a responder a espaços ao poder do campeão português, mas a ser incapaz de impedir que Marta Piquero (36 minutos) e Marlene Sousa (38) aumentassem a vantagem, fixando o 4-0 final.

Ficha de Jogo:

Jogo no Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra.

Benfica -- CACO, 4-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Marta Piquero (g.p.), 01 minuto, 2-0, Marlene Sousa, 22, 3-0, Marta Piquero, 36, 4-0, Marlene Sousa, 38.

Sob a arbitragem de Ricardo Leão (Lisboa) e Rui Torres (Minho), as equipas alinharam:

Benfica: Maria Vieira, Marlene Sousa, Marta Piquero, Inês Vieira e Macarena Ramos. Jogaram ainda Margarida Brandão, Maria Silva, Sofia Contreiras e Ana Arsénio.

Treinador: Paulo Almeida.

CACO: Sandra Coelho, Raquel Abreu, Diana Lopes, Rita Paulo e Margarida António. Jogaram ainda Ana Sequeira, Constança António, Carolina Monteiro, Sara Fernandes e Beatriz Vasconcelos.

Treinador: Pedro Favinha.

Ação disciplinar: Cartão azul para Sandra Coelho e Diana Lopes.

Assistência: cerca de 200 espetadores.