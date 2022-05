Benfica conquista terceiro título consecutivo

JN/Agências Ontem às 22:11 Facebook

O Benfica sagrou-se este sábado tricampeão de voleibol masculino ao conquistar o pleno de três vitórias na final da Liga portuguesa frente ao Sporting, por 3-0.

Os encarnados somaram em casa o terceiro triunfo frente aos leões, novamente por 3-0, tal como no primeiro embate, no Pavilhão João Rocha, depois do 3-1 no segundo encontro.

No Pavilhão n.º2 do Estádio da Luz, em Lisboa, o Benfica assegurou o seu 10.º título, face ao Sporting que necessitava de vencer para se manter na disputa pelo troféu, que conquistou seis vezes, a última das quais em 2017/18.

Com a vantagem alcançada nos encontros anteriores, e perante um pavilhão repleto e com um ambiente ao rubro, os 'encarnados', conseguiram quatro pontos de vantagem (19-15) e rapidamente chegaram aos seis (22-16), fechando o primeiro set com 25-18.

Motivados pela vantagem, a equipa de Marcel Matz entrou novamente melhor no segundo set, com Hugo Gaspar a ser a principal figura.

O Sporting ainda conseguiu reduzir a desvantagem para dois pontos (15-13), mas o Benfica soube lidar melhor com os momentos baixos do jogo e venceu também o segundo parcial (25-17).

O último set foi o mais renhido de todo o jogo. Mais uma vez, o Benfica começou melhor, mas o Sporting, naquela que era a última oportunidade para se manter na 'luta' pelo título, conseguiu equilibrar e chegou mesmo a estar na frente do marcador (9-10).

Hugo Gaspar restabeleceu a igualdade (10-10), com um remate fortíssimo, e a formação 'encarnada' pareceu 'quebrar', quando o Sporting alcançou quatro pontos de vantagem (20-16).

O Benfica recuperou rapidamente, ficando a um ponto dos 'leões' (23-22), por Lucas França, e conseguindo a igualdade (25-25, por Hugo Gaspar.

Depois, foi Japa a selar o 10.º título de campeão nacional para o Benfica, o terceiro consecutivo, para gáudio dos adeptos presentes no recinto 'encarnado', perfazendo o pleno da modalidade, com o campeonato, a Taça de Portugal e a Supertaça.