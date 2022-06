Benfica conquista título com reviravolta no dérbi

JN/Agências Hoje às 22:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica revalidou, este sábado, o título de campeão nacional de hóquei em patins feminino, o nono consecutivo, ao vencer por 3-2 o Sporting, após recuperar de uma desvantagem de 0-2, no Pavilhão da Luz, em Lisboa.

Numa final disputada à melhor de três jogos, e sem margem de erro para o Sporting, que tinha perdido no Pavilhão João Rocha (3-2), entrou melhor a formação leonina, que chegou à vantagem por Sofia Moncóvio, aos sete minutos, com um remate em posição frontal à baliza de Maria Vieira.

Tirando partido de alguma lentidão da equipa encarnada, bem como de parcial desacerto na concretização, o Sporting elevou a vantagem novamente por Sofia Moncóvio, aos 19 minutos, na sequência de uma rápida transição ofensiva.

Perto do final da primeira parte, aos 22 minutos, a chilena Catalina Flores reduziu para a diferença mínima (1-2), na conversão de um livre direto, e amenizou a diferença no marcador.

O Benfica surgiu diferente, e para melhor, na segunda parte, e o golo do empate surgiu novamente por Catalina Flores, aos 32 minutos, em situação de "power play", dado que o Sporting estava com menos uma jogadora por motivos disciplinares.

Com o resultado em aberto, o Benfica surgiu com vontade de resolver o campeonato e concretizou a reviravolta com um golo de Marlene Sousa, aos 42 minutos, assistida por Catalina Flores.

O Benfica sagrou-se campeão nacional pela nona vez consecutiva, numa época em que já tinha arrecadado a Supertaça e na qual irá ainda disputar a final four da Taça de Portugal.

PUB

As 'águias' reforçaram o estatuto de recordistas de títulos de campeão, com nove, mais quatro do que Fundação Nortecoope e CD Nortecoope, que têm cinco.