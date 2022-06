Benfica conta com a vontade de Ricardo Horta

Oferta da Luz pode implicar negociação junto do Málaga. Salvador diz que só os minhotos podem decidir o destino.

O processo afigura-se complexo pela resistência do Sp. Braga, mas os encarnados continuam a acreditar no sucesso da contratação de Ricardo Horta, avançado dos guerreiros. E, sabe o JN, conta com a vontade do jogador, que deseja representar o clube da Luz na próxima época.

As posições entre os dois emblemas mantêm-se bem extremadas com António Salvador, presidente do Sp. Braga, a rejeitar a proposta de dez milhões de euros que chegou da Luz. No entanto, a recusa pode ter consequências na operação.